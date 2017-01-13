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Владимир Якушев поблагодарил журналистов региона за слаженную работу

14:20 13 января 2017 | mobile | | print версия для печати
admtyumen.ru

Настоящими партнерами власти, читателей и зрителей назвал представителей тюменских СМИ губернатор Тюменской области Владимир Якушев на торжественной церемонии в честь Дня российской печати.

Он отметил, что при формировании информационной повестки важно разбираться в темах событий, для этого требуется большой профессионализм.

"Журналисты должны вести с людьми дискуссию, поддерживать коммуникации с аудиторией", - подчеркнул губернатор.

Владимир Якушев в обращении к представителям разных поколений сотрудников СМИ рассказал, что ни одно из событий не проходит без участия прессы.

"В 2016 году были сюрпризы природы, крупнейшее за всю историю Ишима половодье. Мы с вами выдержали и преодолели это. Огромную роль в информировании и разъяснительной работе, организации усилий общества сыграли представители средств массовой информации, благодарю вас за поддержку и слаженную работу. Знаковыми событиями стали выборы в Госдуму и областной парламент. СМИ объединяли и заинтересовывали людей прийти на участки, сделать выбор, и вы сделали это очень качественно. Мы впервые принимали чемпионат Европы по биатлону, Всероссийские Дельфийские игры, чемпионат по пахоте. Открывались новые производства, индустриальные парки, завершилась реконструкция аэропорта "Рощино", начато строительство Восточного обхода Тюмени - освещение этих событий было на высоком уровне", - сообщил он.

Губернатор выразил надежду на то, что в 2017 году продолжится продуктивное общение и совместная работа для повышения инвестиционной привлекательности региона, критика работы органов власти будет конструктивной, а прежде чем делать выводы, журналисты будут изучать конкретные факты.

В конкурсе среди региональных средств массовой информации "Славим человека труда!" диплом первой степени в номинации "Телевизионный репортаж" получила Александра Сосновская из ИА "Сибинформбюро" за проект "Тюменский характер. Оставляя за собой мосты".  За лучший печатный материал наградили редакцию газеты "Тюменская область сегодня" и информационно-издательский центр "Заводоуковские вести". В номинации "Аудиопрограмма" диплом второй степени получил радиоканал "Аромашево" за программу "Вкладывая в дело душу". В номинации "Репортаж на сайте" диплом третьей степени вручили информационно-издательскому центру "Слава труду" из Аромашево за публикацию на сайте "Почетный житель района". В фотоконкурсе первой стала Марина Чагина за фотографию "Сельский учитель - добрый учитель".

Председатель регионального отделения Союза журналистов России Владимир Кузнецов сообщил, что одним из самых интересных мероприятий 2016 года стало издание второго тома энциклопедии тюменских СМИ, посвященного радио. По его словам, эта книга нашла большой отклик в сердцах не только коллег, но и читателей.

"В 2016 году на первый курс отделения журналистики Тюменского госуниверситета поступило 100 человек, это в два раза больше, чем обычно. Мы много говорим о том, что профессия наша уходит, но молодежь оптимистична и считает, что профессия журналиста интересная, нужная, и перспективны у нее есть", - подчеркнул он.

Дарья Казакова

Теги: День российской печати , журналистика , Владимир Якушев , Славим человека труда

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