Культурная программа на выходные в Тюмени: староновогодние гуляния и спектакли

Фото ДК "Поиск"

Развлекательные программы, литературные праздники и спектакли пройдут в Тюмени 14 и 15 января.

Библиотека №9 (ул. Волгоградская, 119/2) приглашает друзей из литературного объединения "На огонек" 14 января в 11 часов отметить праздник Рождества Христова.

Литературный праздник "В Зачарованном лесу Винни Пуха" в Центральной детской библиотеке (ул. Харьковская, 48/2) начнется в 13 часов.

Во время забав "Староновогодние гуляния" в Доме культуры "Поиск" (ул. Александра Пушкина, 10) в 13 часов начнутся веселые игры и забавы, творческие поздравления, подарки и призы за победу в конкурсах.

В Центре семейного чтения им. А. С. Пушкина (ул. Газовиков, 30/1) в 14 часов начнется встреча членов клуба "Заречное общение". Они познакомятся с творчеством поэтессы Ольги Берггольц.

Дом культуры "Орфей" приглашает в 15 часов (ул. С. Шахлина, 20) на программу для старшего поколения "Зимние посиделки". В 15 часов (ул. 70 лет Октября, 5в) – старт развлекательной программы для граждан с ограниченными возможностями "Старый Новый год".

Библиотека №17 (ул. Игримская, 33) в 16 часов начнет чтения "Заснеженные сказки".

Молодежный театр "Ангажемент" им. В. С. Загоруйко (ул. Олимпийская, 8а) 15 января приготовил интересные постановки. В 11 часов маленькие тюменцы приглашаются на спектакль "Умная собачка Соня". В 14 и 18 часов начнется спектакль "Вечера на хуторе близ Диканьки", сообщает департамент культуры администрации Тюмени.

Соб. инф.