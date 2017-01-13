В Тюмени задержали подозреваемых в похищении человека

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Двое жителей Тюменской области задержаны по подозрению в похищении человека.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области, похищенный был знаком с фигурантами. Потерпевший без разрешения взял у одного из них банковскую карту и снял с нее 50 тыс. рублей, большую часть из которых потратил на свое усмотрение. Когда злоумышленники узнали о случившемся, то под угрозой расправы стали требовать деньги обратно, однако молодой человек смог вернуть лишь 10 тыс. рублей. Тогда его поставили перед фактом, что на оставшуюся часть будут начисляться проценты, в итоге сумма увеличилась до 115 тыс.

Не дождавшись выполнения своих условий, подозреваемые проникли к потерпевшему в дом, силой вывели на улицу, посадили в автомобиль и увезли в свою квартиру. Там его связали, а затем начали угрожать, требуя деньги. Это продолжалось до позднего вечера. Затем один из фигурантов, испугавшись ответственности, развязал юношу и тот сумел убежать. В скором времени потерпевший обратился за помощью в медицинское учреждение, сотрудники которого сообщили о случившемся в полицию.

Оперуполномоченные установили местонахождение злоумышленников и задержали их. В настоящий момент в отношении данных лиц возбуждено уголовное дело по статье "Похищение человека". Санкция предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 12 лет. Расследование продолжается.