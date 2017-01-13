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Тюменский ученый разработал устройство для определения состояния подшипника скольжения гидромашины

15:15 13 января 2017 | mobile | | print версия для печати
utmn.ru

Устройство для определения технического состояния подшипника скольжения гидромашины разработал ведущий инженер кафедры механики многофазных систем ТюмГУ Владимир Воробьев.

В отличие от уже имеющихся моделей, созданная в ТюмГУ повышает точность контроля и имеет более широкую область диагностирования как за счет обнаружения дефектов подшипника на ранней степени их развития, так и за счет непрерывного контроля подшипников в установившемся режиме. Это достигается тем, что устройство снабжено дополнительным датчиком температуры с усилителем и блоком сравнения.

При этом дополнительный датчик температуры установлен в магистрали подвода масла к подшипнику, усилители связаны через блок сравнения с пороговым устройством, первый выход которого соединен с контрольно-измерительной аппаратурой, а второй (через блок задержки) – с отключающим устройством.

Владимир Воробьев на свое устройство получил патент. Патентообладателем стал ТюмГУ, сообщает пресс-служба вуза.

Теги: патент , ТюмГУ

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