Заведующей детского сада, из которого ушел ребенок, внесено представление

Фото ИА "Тюменская линия"

Три представления по факту ухода пятилетнего мальчика из детского сада внесла прокуратура Центрального округа Тюмени.

11 января 2017 года в местных средствах массовой информации была опубликована информация о том, что 9 января, когда в Тюмени днем было 30-градусов ниже нуля, из детского сада ушел пятилетний мальчик.

По поручению прокуратуры Тюменской области прокуратура Центрального округа провела проверку. Установлено, что инцидент произошел в детсаду №123.

Днем 9 января воспитанники одной из групп на какое-то время остались без присмотра воспитательницы. Пятилетний мальчик оделся и беспрепятственно покинул учреждение.

Около 12 часов гулявшего одного мальчика увидела парикмахер. Через некоторое время она увидела его вновь и завела в парикмахерскую, где напоила горячим чаем. После этого позвонила в полицию. Были установлены данные родителей ребенка. Мама пришла в парикмахерскую и забрала ребенка.

По результатам проверки прокуратура Центрального округа внесла представление заведующей детского сада, руководителю ООО ЧОП "Нимак+", которое оказывает охранные услуги дошкольному учреждению, и директору департамента образования администрации Тюмени, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Рассмотрение представлений находится на контроле прокуратуры.