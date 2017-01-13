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На Ямале прошли торги по субсидируемым авиамаршрутам

14:42 13 января 2017 | mobile | | print версия для печати
salekhard.org

Шесть межрегиональных и 30 межмуниципальных авиамаршрутов поддержит Ямал.

Связь с "большой землей" обеспечивают рейсы "Надым – Москва", "Надым – Тюмень", "Ноябрьск – Москва", "Ноябрьск – Тюмень", "Тюмень – Толька", "Тюмень – Тарко-Сале".

13 января прошли торги по всем социально значимым авиамаршрутам внутри Ямало-Ненецкого автономного округа и за его пределами. "Маршруты проторгованы на год, это позволяет нам планировать свой отпуск заранее. На некоторые рейсы билеты можно уже сейчас купить на даты до конца октября", - сообщил заместитель директора ГКУ "Дирекция транспорта ЯНАО" Виталий Лагутин.

Перелеты внутри округа осуществляются с помощью 21 регулярного рейса и девяти резервных – они задействуются в период межсезонья между населенными пунктами, не имеющими наземной связи, в случае неблагоприятных погодных условий для речного транспорта в период навигации.

Как сообщает пресс-служба правительства ЯНАО, в 2016 году за девять месяцев на субсидируемых маршрутах перевезено 148 тыс. человек. Из аэропортов округа отправлено 844 тыс. пассажиров.

Теги: Ямал , авиаперевозки

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