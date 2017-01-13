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В Новом Уренгое госпитализированы восемь гимназистов с гепатитом

14:09 13 января 2017 | mobile | | print версия для печати
www.phototyumen.ru

Одиннадцать человек с диагнозом "вирусный гепатит А" выявили в гимназии Нового Уренгоя на 13 января.

Как сообщает ИА "Север-Пресс", в инфекционное отделение госпитализировали восемь человек: двое взрослых и шестеро детей. Один взрослый и два ребенка  находятся на амбулаторном лечении. Состояние пациентов стабильное. Медики продолжают забор крови у гимназистов и преподавателей.

В учебном учреждении проводят комплекс санитарно-эпидемиологических мероприятий. Всех учеников, педагогический коллектив и контактные лица - 700 человек - обследуют на наличие антигенов гепатита А. Контактных лиц с отрицательными результатами анализов вакцинируют. 650 человек уже сдали анализы. По результатам анализов подозрение на наличие инфекции выявили у шести человек. Забор крови на исследование продолжают у прибывающих в город после новогодних каникул.

Напомним, занятия в гимназии приостановили до 16 января.

Теги: Ямал , гепатит

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