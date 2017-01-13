"Викинг" вошел в Топ-10 мирового проката

mkrf.ru

Историческая драма "Викинг" вошла в десятку по результатам сборов в мировом прокате за уикенд 5–8 января. Об этом сообщается на сайте Kinodata.

Заработав за прошедший уик-энд $6,7 млн в 2 тыс. 600 кинотеатрах страны, а также в трех странах Прибалтики, "Викинг" опередил по кассовым сборам американскую драму "Призрачная красота". Выше по сборам "Викинга" в мировом прокате за уик-энд 5-8 января такие кассовые хиты из Голливуда, как "Изгой-один: Звёздные войны. Истории", "Кредо убийцы" (сборы в России — $10.4 млн и первое место в нашей стране), "Пассажиры", "Зверопой" (старт в России – 2 марта), "Моана" и "Великая стена" (старт в России – 16 февраля). А также китайский, японский и индийский чемпионы проката, показ которых в российских кинотеатрах не планируется.

Напомним, фильм "Викинг" вышел на экраны 29 декабря.