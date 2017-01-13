up

13.01.2017 пятница

EUR 63.2759

USD 59.4978

В Тюмени -1..-3 С 3 м/с
ветер юго-западный

﻿
Главная / Новости / Общество

"Викинг" вошел в Топ-10 мирового проката

15:04 13 января 2017 | mobile | | print версия для печати
mkrf.ru

Историческая драма "Викинг" вошла в десятку по результатам сборов в мировом прокате за уикенд 5–8 января. Об этом сообщается на сайте Kinodata.

Заработав за прошедший уик-энд $6,7 млн в 2 тыс. 600 кинотеатрах страны, а также в трех странах Прибалтики, "Викинг" опередил по кассовым сборам американскую драму "Призрачная красота". Выше по сборам "Викинга" в мировом прокате за уик-энд 5-8 января такие кассовые хиты из Голливуда, как "Изгой-один: Звёздные войны. Истории", "Кредо убийцы" (сборы в России — $10.4 млн и первое место в нашей стране), "Пассажиры", "Зверопой" (старт в России – 2 марта), "Моана" и "Великая стена" (старт в России – 16 февраля). А также китайский, японский и индийский чемпионы проката, показ которых в российских кинотеатрах не планируется.

Напомним, фильм "Викинг" вышел на экраны 29 декабря.

Теги: кино

Последние новости

15:37 В Тюмени установлен рекорд телефонного разговора в новогоднюю ночь
15:26 Легендарный геолог Иван Нестеров будет принимать поздравления с юбилеем
15:15 Тюменский ученый разработал устройство для определения состояния подшипника скольжения гидромашины
15:04 "Викинг" вошел в Топ-10 мирового проката
14:53 Семь прорубей для купания в Крещение в Тюменском районе
14:42 На Ямале прошли торги по субсидируемым авиамаршрутам
14:31 Заведующей детского сада, из которого ушел ребенок, внесено представление
14:20 Владимир Якушев поблагодарил журналистов региона за слаженную работу
14:09 В Новом Уренгое госпитализированы восемь гимназистов с гепатитом
13:58 В Тюмени задержали подозреваемых в похищении человека Фото
Все новости

Архив новостей

Январь, 2017
﻿

Губернатор

Владимир Якушев поблагодарил журналистов региона за слаженную работу

Владимир Якушев: у прессы огромные ресурсы и возможности

Осенний призыв на военную службу в Тюменской области выполнен

Политика

Наталья Комарова вошла в состав совета по защите женщин России

Назначен новый глава следственного департамента МВД

Сергей Корепанов: рост экономики и выполнение социальных обязательств - главные задачи в 2017 году

Экономика

Светлана Иванова высоко оценила перспективы развития малых территорий Тюменского района

В Тюменской области вырастили рыбы больше, чем запланировали

"ЗапСибНефтехим" успешно прошел международный экологический аудит

Общество

В Тюмени установлен рекорд телефонного разговора в новогоднюю ночь

Легендарный геолог Иван Нестеров будет принимать поздравления с юбилеем

Тюменский ученый разработал устройство для определения состояния подшипника скольжения гидромашины

Спорт

Ледолазы из Тюмени победили в Китае

Футболиста "Тюмени" пригласили в сборную

Тюмени доверили мини-футбольный финал

Происшествия

Заведующей детского сада, из которого ушел ребенок, внесено представление

В Тюмени задержали подозреваемых в похищении человека

За смертельную небрежность водителя на дороге Голышманово - Аромашево заплатит сельпо
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+