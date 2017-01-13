Легендарный геолог Иван Нестеров будет принимать поздравления с юбилеем

shafranik.ru

Торжественное заседание ученого совета Тюменского индустриального университета, посвященное 85-летию члена-корреспондента РАН, доктора геолого-минералогических наук, профессора Ивана Нестерова, пройдет в большом зале областного правительства 17 января. Начало в 15 часов.

Чествовать юбиляра придут представители власти, коллеги, ученики, партнеры, руководители нефтегазодобывающих предприятий, ветераны отрасли. С приветствиями и поздравлениями выступят первый заместитель губернатора Тюменской области Наталья Шевчик, заместитель председателя Тюменской областной думы Виктор Рейн, академик РАН Анатолий Дмитриевский, заместитель председателя Академического собрания Владимир Мельников, председатель областного Совета ректоров Валерий Фальков и др. Участникам заседания представят доклад о научной деятельности Ивана Нестерова и фильм о вехах жизни юбиляра.

Иван Нестеров – легендарный российский геолог, один из первооткрывателей Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции, член-корреспондент РАН, лауреат Ленинской премии и государственной премии правительства РФ, член трех международных общественных академий, Национального комитета геологов России, экспертно-научного совета при Федеральном агентстве по недропользованию Министерства природных ресурсов и экологии России, председатель Союза создателей Тюменского нефтегазового комплекса, почетный гражданин Тюмени и Тюменской области, профессор Тюменского индустриального университета.

Одним из крупнейших достижений Ивана Нестерова являются его работы в области альтернативных источников энергии. Он выполнил оценку ресурсов воднорастворенного метана в гидрогеологических комплексах Западно-Сибирского осадочного бассейна и предложил рассматривать этот метан как источник энергетических ресурсов. Обосновал нефтеносность сланцев, разработку методов прогноза залежей нефти в Баженовской свите, методов подсчета запасов и методов разработки залежей сланцевой нефти, сообщает отдел по информационной политике ТИУ.

Соб. инф.