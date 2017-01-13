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В Тюмени установлен рекорд телефонного разговора в новогоднюю ночь

15:37 13 января 2017 | mobile | | print версия для печати
rostelecom.ru

Четыре часа 15 минут проговорил абонент по домашнему телефону в Тюмени в новогоднюю ночь. Жители региона чаще всего звонили в Югру, Омскую и Свердловскую области и Москву.

Как сообщает пресс-служба компании "Ростелеком", в Тюменской области возросло число голосовых вызовов. В ночь с 31 декабря 2016 года на 1 января 2017 года абоненты стационарной телефонии Тюмени и Тюменской области совершили более 193 тыс. вызовов и проговорили более 700 тыс. минут: количество местных вызовов и по области выросло на 190%, междугородных и международных вызовов – на 770% по сравнению с буднями.

Статистика пользования услуги "Интерактивное телевидение" показала рост потребления ТВ-контента: в новогодние каникулы-2017 люди смотрели телевизор в пять раз дольше обычного. В Топ-5 самых популярных фильмов кинопроката среди тюменцев, по данным компании "Ростелеком", попали "28 панфиловцев", "Тролли", "Миньоны: мини-фильмы. Коллекция", "Девушка в поезде" и "Великолепная семерка".

Интернет-трафик тоже увеличился - в период новогодних каникул из Интернета скачано на 60% больше информации по сравнению с непраздничным периодом.

В ночь с 13 на 14 января, когда отмечается старый Новый год, связисты не ожидают увеличения числа телефонных звонков и роста объемов интернет-трафика.

Теги: телефония , Интернет , телевидение , Ростелеком
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