17 января - события дня
Фото ИА "Тюменская линия"
В Тюмени в 11 часов в зоне отдыха заречных микрорайонов начнется пресс-конференция, посвященная празднованию Крещения.
В Тюмени в 15 часов в большом зале областного правительства (ул. Володарского, 45) начнется торжественное заседание ученого совета Тюменского индустриального университета, посвященное 85-летию члена-корреспондента РАН, доктора геолого-минералогических наук, профессора Ивана Нестерова.
В Тюмени состоится официальное открытие международного аэропорта "Рощино" после реконструкции.
В Тюмени в правительстве Тюменской области (ул. Володарского, 45) состоится заседание комиссии по наградам и почетным званиям Тюменской области и России.
Этот день в истории:
395 - после смерти императора Феодосия I Римская империя окончательно разделилась на Западную и Восточную империи.
1377 - завершилось "авиньонское пленение" римских пап.
1700 - Петр I издал указ, предписывающий одеваться в европейские одежды.
1706 - родился Бенджамин Франклин, американский государственный и политический деятель, философ, ученый-энциклопедист.
1773 - Resolution капитана Кука - первый корабль, пересекший Южный Полярный Круг.
1847 - родился Николай Жуковский, российский ученый, основоположник аэродинамики.
1869 - умер композитор Александр Даргомыжский.
1920 - в советской России официально отменена смертная казнь.
1939 - в Париже в эмиграции умер актер романтического плана Иван Мозжухин.
1943 - войска Красной армии овладели городом Миллерово в Ростовской области.
1945 - войска Красной армии вошли в столицу Польши Варшаву.
1961 - убит борец за независимость Африки, премьер-министр Заира (Конго) Патрис Лумумба.
1966 - возле испанской деревни Паломарес американский бомбардировщик потерял четыре водородные бомбы, выпавшие из его бомболюка.
1972 - вышло постановление ЦК КПСС и Совмина СССР о введении Всесоюзного физкультурного комплекса "Готов к труду и обороне СССР" (ГТО).
1982 - умер писатель Варлам Шаламов.
1990 - в Москве открылись станции метро "Ясенево" и "Битцевский парк".
1991 - Ричард Бренсон и Пер Линдстранд завершают первый полет на воздушном шаре через Тихий океан.
1995 - более 6 тыс. 400 человек погибли в результате мощного землетрясения в японском городе Кобе.
1996 - на церемонии в нью-йоркском отеле "Уолдорф-Астория" музыканты группы Pink Floyd официально стали членами Зала славы рок-н-ролла.
2001 - евреи, пережившие Холокост, добились компенсации от властей Австрии за имущество, конфискованное в период правления нацистов.