17 января - события дня

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17:54 16 января 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 11 часов в зоне отдыха заречных микрорайонов начнется пресс-конференция, посвященная празднованию Крещения.

В Тюмени в 15 часов в большом зале областного правительства (ул. Володарского, 45) начнется торжественное заседание ученого совета Тюменского индустриального университета, посвященное 85-летию члена-корреспондента РАН, доктора геолого-минералогических наук, профессора Ивана Нестерова.

В Тюмени состоится официальное открытие международного аэропорта "Рощино" после реконструкции.

В Тюмени в правительстве Тюменской области (ул. Володарского, 45) состоится заседание комиссии по наградам и почетным званиям Тюменской области и России.

Этот день в истории:

395 - после смерти императора Феодосия I Римская империя окончательно разделилась на Западную и Восточную империи.

1377 - завершилось "авиньонское пленение" римских пап.

1700 - Петр I издал указ, предписывающий одеваться в европейские одежды.

1706 - родился Бенджамин Франклин, американский государственный и политический деятель, философ, ученый-энциклопедист.

1773 - Resolution капитана Кука - первый корабль, пересекший Южный Полярный Круг.

1847 - родился Николай Жуковский, российский ученый, основоположник аэродинамики.

1869 - умер композитор Александр Даргомыжский.

1920 - в советской России официально отменена смертная казнь.

1939 - в Париже в эмиграции умер актер романтического плана Иван Мозжухин.

1943 - войска Красной армии овладели городом Миллерово в Ростовской области.

1945 - войска Красной армии вошли в столицу Польши Варшаву.

1961 - убит борец за независимость Африки, премьер-министр Заира (Конго) Патрис Лумумба.

1966 - возле испанской деревни Паломарес американский бомбардировщик потерял четыре водородные бомбы, выпавшие из его бомболюка.

1972 - вышло постановление ЦК КПСС и Совмина СССР о введении Всесоюзного физкультурного комплекса "Готов к труду и обороне СССР" (ГТО).

1982 - умер писатель Варлам Шаламов.

1990 - в Москве открылись станции метро "Ясенево" и "Битцевский парк".

1991 - Ричард Бренсон и Пер Линдстранд завершают первый полет на воздушном шаре через Тихий океан.

1995 - более 6 тыс. 400 человек погибли в результате мощного землетрясения в японском городе Кобе.

1996 - на церемонии в нью-йоркском отеле "Уолдорф-Астория" музыканты группы Pink Floyd официально стали членами Зала славы рок-н-ролла.

2001 - евреи, пережившие Холокост, добились компенсации от властей Австрии за имущество, конфискованное в период правления нацистов.

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