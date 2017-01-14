Тюменцам предлагают стать прототипами героев патриотического комикса

Фото из группы проекта в социальной сети

Стать кандидатами на роли прототипов героев военно-патриотического комикса предлагают всем желающим тюменские общественники.

Как рассказали авторы идеи, команда проекта "Достойный выбор" под предводительством Максима Шереметьева, комикс "Время героев" расскажет о секретном подразделении "ДВ", которое нацелено на защиту страны от внутренних и внешних врагов. Действующими лицами станут не только бойцы спецподразделения, но и игровые персонажи, на которых так же можно подать заявку.

Проект "Время Героев" давно перешагнул за границы Тюменской области. Организаторы пояснили, что уже располагают заявками из Челябинска, Рязани, Омска, Нижнего Тагила и других городов.

Основные требования для кандидатов в прототипы комикса - возраст от 18 лет и старше, коммуникабельность, отсутствие боязни выступлений на публике, готовность заключить контракт на два года об использовании образа для продвижения программы подготовки к военной службе "Достойный Выбор", открытые аккаунты в соцсетях без порочащих честь и достоинства записей (фото/видео со спиртными напитками, наркотиками, а также материалов криминального или экстремистского характера). Для мужчин и юношей, претендующих на главные роли, обязательным пунктом является служба в Вооруженных силах РФ или силовых структурах.

Стоит отметить, что не все утвержденные персонажи попадут в первый выпуск комикса - в дальнейшем время их появления и роль определит сценарная группа.

Прототипами могут стать не только юноши и мужчины, но и представительницы прекрасного пола. Прием заявок закончится 15 января, а уже 30 января кураторы проекта опубликуют все полученные заявки в группе комикса в социальной сети.

Фото из группы проекта в социальной сети

Дарья Казакова