up

14.01.2017 суббота

EUR 63.1222

USD 59.37

В Тюмени -7..-9 С 2 м/с
ветер западный

﻿
Главная / Новости / Общество

Тюменцам предлагают стать прототипами героев патриотического комикса

17:07 13 января 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото из группы проекта в социальной сети

Стать кандидатами на роли прототипов героев военно-патриотического комикса предлагают всем желающим тюменские общественники.

Как рассказали авторы идеи, команда проекта "Достойный выбор" под предводительством Максима Шереметьева, комикс "Время героев" расскажет о секретном подразделении "ДВ", которое нацелено на защиту страны от внутренних и внешних врагов. Действующими лицами станут не только бойцы спецподразделения, но и игровые персонажи, на которых так же можно подать заявку.

Проект "Время Героев" давно перешагнул за границы Тюменской области. Организаторы пояснили, что уже располагают заявками из Челябинска, Рязани, Омска, Нижнего Тагила и других городов.

Основные требования для кандидатов в прототипы комикса - возраст от 18 лет и старше, коммуникабельность, отсутствие боязни выступлений на публике, готовность заключить контракт на два года об использовании образа для продвижения программы подготовки к военной службе "Достойный Выбор", открытые аккаунты в соцсетях без порочащих честь и достоинства записей (фото/видео со спиртными напитками, наркотиками, а также материалов криминального или экстремистского характера). Для мужчин и юношей, претендующих на главные роли, обязательным пунктом является служба в Вооруженных силах РФ или силовых структурах.

Стоит отметить, что не все утвержденные персонажи попадут в первый выпуск комикса - в дальнейшем время их появления и роль определит сценарная группа.

Прототипами могут стать не только юноши и мужчины, но и представительницы прекрасного пола. Прием заявок закончится 15 января, а уже 30 января кураторы проекта опубликуют все полученные заявки в группе комикса в социальной сети.

Фото из группы проекта в социальной сети

Дарья Казакова

Теги: патриотическое воспитание , комиксы , социально ориентированные некоммерческие организации , общественные организации , военная подготовка

Последние новости

19:53 Тюменская область и Башкортостан подписали соглашение о сотрудничестве
18:23 Тюменские бизнесмены посетят Казань
18:08 При пожаре в ТЦ "Магеллан" в Тюмени никто не погиб
18:02 Проекты ТюмГУ победили в конкурсе Минобрнауки
17:51 14 января - события дня
17:40 В Казанском районе суд вынес приговор мигранту за незаконное пересечение границы
17:29 "Золотая шайба" ждет хоккеистов-любителей
17:18 Сильные снегопады не повлияли на работу железной дороги в тюменском регионе
17:07 Тюменцам предлагают стать прототипами героев патриотического комикса Фото
16:56 Соцработники Тюменского района помогают землякам
Все новости

Архив новостей

Январь, 2017
﻿

Губернатор

Тюменская область и Башкортостан подписали соглашение о сотрудничестве

Владимир Якушев поблагодарил журналистов региона за слаженную работу

Владимир Якушев: у прессы огромные ресурсы и возможности

Политика

Наталья Комарова вошла в состав совета по защите женщин России

Назначен новый глава следственного департамента МВД

Сергей Корепанов: рост экономики и выполнение социальных обязательств - главные задачи в 2017 году

Экономика

Тюменские бизнесмены посетят Казань

Светлана Иванова высоко оценила перспективы развития малых территорий Тюменского района

В Тюменской области вырастили рыбы больше, чем запланировали

Общество

Проекты ТюмГУ победили в конкурсе Минобрнауки

14 января - события дня

Сильные снегопады не повлияли на работу железной дороги в тюменском регионе

Спорт

"Золотая шайба" ждет хоккеистов-любителей

Ледолазы из Тюмени победили в Китае

Футболиста "Тюмени" пригласили в сборную

Происшествия

При пожаре в ТЦ "Магеллан" в Тюмени никто не погиб

В Казанском районе суд вынес приговор мигранту за незаконное пересечение границы

Заведующей детского сада, из которого ушел ребенок, внесено представление
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+