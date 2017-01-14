"Золотая шайба" ждет хоккеистов-любителей

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Ежегодные соревнования по хоккею на призы клуба "Золотая шайба" пройдут в Тюмени с 14 по 29 января. В них принимают участие любительские дворовые команды среди ребят от 10 до 15 лет.

В Восточном округе баталии пройдут проходить на хоккейном корте ЦРТДиЮ "Контакт" (ул. Станционная, 22). Калининский округ приглашает участников и болельщиков на корт по адресу: ул. Волгоградская, 109.

В Ленинском округе ледовые сражения пройдут на корте ДЮСШ "Водник" (ул. Судоремонтная, 2б). В Центральном округе эпицентром событий станет хоккейная коробка школы №5 (ул. Мурманская, 31).

Завершатся соревнования финальными матчами, которые запланированы 28 и 29 января на хоккейном корте ДЮСШ "Водник".

Команды-победители примут участие в областных соревнованиях юных хоккеистов на призы клуба "Золотая шайба", сообщает Тюменский городской многопрофильный центр.

Заявки принимаются по 14 января. Информацию уточнят по телефону: 8 904 494-34-11.

Соб. инф.