Художники-любители передадут в дар фонду "Ямине" свои картины

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Пятый мастер-класс для людей, которые никогда не держали в руках кисти, провела профессиональный художник Елена Смирнова в Салехарде.

Как сообщает ИА "Север-Пресс", написанные за неделю 17 картин передадут в благотворительный фонд "Ямине".

Мастер-класс состоялся в рамках уникального проекта "Художник в каждом". Чтобы его провести, Елена Смирнова специально приехала из Санкт-Петербурга, где живет и работает уже больше года. Как говорит сама художница, Север не отпускает и она этому искренне рада. В этот раз в ее команде не было ни одного представителя творческой профессии, зато были программисты, инженеры и даже инспекторы рыбоохраны. Возраст участников – от 25 до 50 лет.

"Рисование – это работа с памятью. Художник может нарисовать что угодно при условии, что он это помнит. По сути все рисование - копирование, с человека ли, с неба, с моря, с гор. Люди думают, что рисунок из головы. Это великий обман. Заблуждение, которое придумали те, кому выгодно, чтобы живопись считали элитарным искусством. К сожалению, сейчас художники не хотят делиться. Мастер-классы везде платные, да и некачественные. Когда человек умеет сам, он может научить кого угодно. Если не может, значит сам не очень умеет. И неважно, сколько ему лет и насколько он признанный художник", - рассказала она.

Работы отвезут в окружной Музейно-выставочный комплекс Ивана Шемановского, где выставят на широкое обозрение. Лучшие из них определят путем зрительского голосования. Участники и победители получат дипломы. Примечательно, что вручение каждого диплома сопровождается особым, личным подарком от Елены Смирновой. Она знает, что именно может понадобиться участникам мастер-классов для развития творческого начала.

За четыре мастер-класса написали 75 картин, все передали в фонд "Ямине". На аукционе выручили 500 тыс. рублей, на эти средства закупили реабилитационное оборудование для жителей Лабытнанги, страдающих ДЦП.



