Тюменские школьники учат русский язык и литературу с помощью лего

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Учитель русского языка и литературы тюменской школы №62 Любовь Трапезникова развивает речь школьников посредством лего.

В рамках Единого методического дня учителя областной столицы поделились с коллегами опытом работы по формированию у школьников универсальных учебных действий. Учителя провели более 200 мастер-классов, рассказывая о педагогических находках.

На уроках Любови Трапезниковой присутствуют наборы лего-конструирования.

"Работая в группах, ребятам необходимо из лего смоделировать сюжет предложенного текста и составить его продолжение. Это способствует развитию речи, умению четко высказывать мысли, договариваться с товарищами", - пояснила педагог.

В зимние каникулы образовательная сессия также организована для классных руководителей, психологов и социальных педагогов. Участники рассуждают о роли классного руководителя в формировании ученического коллектива. Проводятся семинары, тренинги и практикумы, по завершении которых учителя должны смоделировать воспитательную систему класса с учетом эмоционального состояния детей, сообщает департамент образования администрации Тюмени.

Соб. инф.