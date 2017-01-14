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Соцработники Тюменского района помогают землякам

16:56 13 января 2017 | mobile | | print версия для печати
obruchev.mos.ru

Более 200 семей приняли участие в 900 мероприятиях проекта "Диалог поколений", который реализовал комплексный центр социального обслуживания населения Тюменского района совместно с ветеранскими организациями в 2016 году.

В частности, конкретную помощь семьям, испытывающим трудности в воспитании детей, оказали участники акции "Бабушка на час"

Специалисты центра успешно работают со всеми категориями населения - от детей до пенсионеров. Хорошо запомнился жителям района стартовавший в мае 2016 года проект "Дорогою заботы и добра". Он помог создать комфортные условия как в стенах самого учреждения, так и в домах пожилых людей. К социальным работникам подключились и прихожане местного храма, которые безвозмездно помогали ухаживать за лежачими пациентами отделения милосердия.

Более сотни жителей Тюменского района приняли участие в работе открытого центром клуба "Зыряночка". Для пожилых земляков и инвалидов здесь работали мастер-классы по изготовлению валяных картин, вышивки, настольной книги со страницами из композитных материалов.

На школьной ярмарке в пос. Московский специалистам центра удалось, при поддержке спонсоров, помочь собрать в школу ребятишек из 71 многодетной и малоимущей семьи. Одних канцелярских принадлежностей они бесплатно получили более 3,5 тыс. единиц, а еще - свыше 330 единиц школьной формы, 530 единиц одежды.

Соб. инф.

Теги: соцзащита , благотворительность

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