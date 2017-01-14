В тюменских маршрутках можно выучить урок по дорожной безопасности

Фото УМВД РФ по Тюменской области

Экспресс-уроки дорожной безопасности с пассажирами и водителями автобусов и маршрутных такси проводят тюменские автоинспекторы.

Как сообщает УМВД России по Тюменской области, во время поездок сотрудники ГИБДД разъясняют горожанам правила для пешеходов и пассажиров общественного транспорта. Пожилым людям объясняют, почему необходимо занимать сидячие места, а также напоминают молодежи о вежливом отношении к пенсионерам и женщинам.

Водителей автоинспекторы устно тестируют по правилам посадки и высадки пассажиров. Особое внимание уделяется опасности поездок в зимний период, когда водителям нередко приходится прибегать к экстренному торможению, чтобы избежать столкновений и других нештатных ситуаций на дорогах.

Участникам экспресс-уроков автоинспекторы вручили световозвращатели, чтобы они стали более заметными для водителей, а также календари и памятки по безопасности дорожного движения.