В Казанском районе суд вынес приговор мигранту за незаконное пересечение границы

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Пять месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселения назначил суд Казанского района мигранту за незаконное пересечение казахстано-российской границы.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, гражданин Азербайджана 26-летний Эльвин Рустамоглу 3 сентября 2016 года пытался въехать в Россию через контрольно-пропускной пункт "Петухово" в Курганской области. Пограничники его не пропустили, поскольку имелось решение УФМС России по Московской области, запрещавшее ему въезд в Россию до июня 2017 года за нарушение режима пребывания.

Тогда мужчина добрался до г. Петропавловска Республики Казахстан. Местный таксист 5 сентября довез его до казахстано-российской границы, которую Рустамоглу пересек пешком в обход многостороннего автомобильного пункта пропуска "Казанское" Тюменской области. У деревни Новоалександровка Казанского района его задержали пограничники.