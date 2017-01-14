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Тюменские бизнесмены посетят Казань

18:23 13 января 2017 | mobile | | print версия для печати
travelask.ru

Бизнес-миссия Тюменских предпринимателей посетит Казань с 13 по 17 февраля 2017 года. Об этом сообщает Торгово-промышленная палата Тюменской области.

В рамках бизнес-миссии планируется участие в деловой бирже контактов с представителями казанских компаний. Кроме того, предусмотрены целевые деловые встречи и посещение казанских предприятий по запросам членов делегации. К участию в мероприятиях деловой программы будут приглашены потенциальные казанские партнеры, подобранные в соответствии с профилем деятельности участников делегации Тюменской области.

От потенциальных тюменских участников до 16 января ждут заполненную заявку и предложения по предприятиям, с которыми бы они хотели провести переговоры. Бланк заявки можно скачать на сайте ТПП ТО. Стоимость участия сообщается по запросу.

Всю необходимую информацию о предстоящем мероприятии можно получить по телефону: +7 (3452) 689 359, или по e-mail: wollert@tpp-to.ru.

Соб. инф.

Теги: инвестиции , ТПП ТО

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