Центр русской культуры научит девушек гадать

dktura72.ru

Музыкально-обрядовую программу "Рождественские посиделки" подготовил для своих юных посетительниц Центр русской культуры в ДК "Тура" (ул. Камчатская, 138А) 13 декабря, начало в 19 часов. Посетительницы познакомятся с традициями русских гаданий.

В музее русской горницы девушек научат гаданиям на воске, бумаге, бусинках, обручальном кольце.

"Традиционно в этот вечер к нам придут девушки 14-15 лет. Конечно же все они будут ворожить на женихов при свете свечей", - рассказала "Тюменской линии" о мероприятии его организатор, руководитель клубного формирования студии народной песни Олеся Алексеева.

"Есть много разных гаданий. Например, на бумаге - складываешь лист, сжигаешь его и пепел рассматриваешь со всех сторон, разгадывая, на что похож образ, - Поделилась подробностями о "Рождественских посиделках" Олеся Алексеева. - Еще будем греть над свечой воск в ложечке, и выливать его в воду. Есть интересное гадание на бусинах, на пшене, на обручальном кольце над стаканом воды".

Также девушкам расскажут, как ворожить на суженого в зеркале. По преданию, образ своего жениха увидит та, что при свете свечи у зеркала попросит: "Суженый-ряженый, приди ко мне". В отражении гадающая увидит образ будущего супруга. Считается, что это гадание является опасным. Его обязательно нужно "закрыть" словами "Чур меня", чтобы явившийся дух не остался в реальном мире.

После обрядов в помещении, девушек познакомят и с традиционной уличной ворожбой. По очереди рождественские ворожеи будут кидать валенок и смотреть, с какую сторону смотрит его носок - по гаданию, в той стороне и жених живет.

"А на лай собаки гадают так: нужно прокричать "Суженый-ряженый" и прислушаться. Если собака залает молодым голосом – будет молодой суженый, если хриплым – пожилой и т.д.", - рассказала организатор святочных гаданий.

"Самые удачные вечера для гаданий – в ночь с 7 на 8, 13 января. 18 января – это последний день гадания. На следующий день в Крещение идут в купель и очищаются от грехов, ведь по традиции русского народа гадать грешно. Я расскажу девушкам о важности обрядов купания в Крещение и об очищение от грехов в этой праздник. Возможно, соберемся и искупаться в этот праздник", - рассказала Олеся Алексеева.

Ирина Ромашкина