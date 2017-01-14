Борт МЧС России доставит в Москву детей, пострадавших в аварии под Ханты-Мансийском

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Специальный борт МЧС России прибыл в Ханты-Мансийск. Он доставит в Москву двоих детей, пострадавших 4 декабря 2016 года в крупном ДТП под Ханты-Мансийском. Две девочек в сопровождении родителей отправятся в Российскую детскую клиническую больницу для реабилитации. Об этом сообщает пресс-центр Окружной клинической больницы Ханты-Мансийска.

Дети прошли лечение в окружной клинике, идут на поправку, состояние их здоровья врачи оценивают как удовлетворительное. Решение о транспортировке детей на реабилитацию в Москву принималось совместно врачами окружной клиники, московскими специалистами РДКБ, представителями департамента здравоохранения Югры и родителями детей.

Российская детская клиническая больница (РДКБ) открыта в 1985 году. Сегодня это крупнейший в России детский многопрофильный больничный комплекс на 1025 коек, оснащенный современным диагностическим и лечебным оборудованием. В стенах больницы ежегодно получают высококвалифицированную медицинскую помощь свыше 18 тысяч детей из всех регионов России, ближнего и дальнего зарубежья.

Авария с автобусом в Ханты-Мансийском автономном округе, по данным следственного комитета, произошла 4 декабря 2016 года около 16 часов на 926 км трассы Тюмень - Ханты-Мансийск. Столкнулись "Лада-Приора", два грузовика и рейсовый автобус "Кароса". В результате происшествия пострадали 35 человек, 12 из них погибли на месте.