up

14.01.2017 суббота

EUR 63.1222

USD 59.37

В Тюмени -7..-9 С 2 м/с
ветер западный

﻿
Главная / Новости / Общество

Борт МЧС России доставит в Москву детей, пострадавших в аварии под Ханты-Мансийском

16:43 13 января 2017 | mobile | | print версия для печати
86.mchs.gov.ru

Специальный борт МЧС России прибыл в Ханты-Мансийск. Он доставит в Москву двоих детей, пострадавших 4 декабря 2016 года в крупном ДТП под Ханты-Мансийском. Две девочек в сопровождении родителей отправятся в Российскую детскую клиническую больницу для реабилитации. Об этом сообщает пресс-центр Окружной клинической больницы Ханты-Мансийска.

Дети прошли лечение в окружной клинике, идут на поправку, состояние их здоровья врачи оценивают как удовлетворительное. Решение о транспортировке детей на реабилитацию в Москву принималось совместно врачами окружной клиники, московскими специалистами РДКБ, представителями департамента здравоохранения Югры и родителями детей.

Российская детская клиническая больница (РДКБ) открыта в 1985 году. Сегодня это крупнейший в России детский многопрофильный больничный комплекс на 1025 коек, оснащенный современным диагностическим и лечебным оборудованием. В стенах больницы ежегодно получают высококвалифицированную медицинскую помощь свыше 18 тысяч детей из всех регионов России, ближнего и дальнего зарубежья.

Авария с автобусом в Ханты-Мансийском автономном округе, по данным следственного комитета, произошла 4 декабря 2016 года около 16 часов на 926 км трассы Тюмень - Ханты-Мансийск. Столкнулись "Лада-Приора", два грузовика и рейсовый автобус "Кароса". В результате происшествия пострадали 35 человек, 12 из них погибли на месте.

Теги: Тюмень - Ханты-Мансийск , МЧС , ДТП , больница , дети

Последние новости

19:53 Тюменская область и Башкортостан подписали соглашение о сотрудничестве
18:23 Тюменские бизнесмены посетят Казань
18:08 При пожаре в ТЦ "Магеллан" в Тюмени никто не погиб
18:02 Проекты ТюмГУ победили в конкурсе Минобрнауки
17:51 14 января - события дня
17:40 В Казанском районе суд вынес приговор мигранту за незаконное пересечение границы
17:29 "Золотая шайба" ждет хоккеистов-любителей
17:18 Сильные снегопады не повлияли на работу железной дороги в тюменском регионе
17:07 Тюменцам предлагают стать прототипами героев патриотического комикса Фото
16:56 Соцработники Тюменского района помогают землякам
Все новости

Архив новостей

Январь, 2017
﻿

Губернатор

Тюменская область и Башкортостан подписали соглашение о сотрудничестве

Владимир Якушев поблагодарил журналистов региона за слаженную работу

Владимир Якушев: у прессы огромные ресурсы и возможности

Политика

Наталья Комарова вошла в состав совета по защите женщин России

Назначен новый глава следственного департамента МВД

Сергей Корепанов: рост экономики и выполнение социальных обязательств - главные задачи в 2017 году

Экономика

Тюменские бизнесмены посетят Казань

Светлана Иванова высоко оценила перспективы развития малых территорий Тюменского района

В Тюменской области вырастили рыбы больше, чем запланировали

Общество

Проекты ТюмГУ победили в конкурсе Минобрнауки

14 января - события дня

Сильные снегопады не повлияли на работу железной дороги в тюменском регионе

Спорт

"Золотая шайба" ждет хоккеистов-любителей

Ледолазы из Тюмени победили в Китае

Футболиста "Тюмени" пригласили в сборную

Происшествия

При пожаре в ТЦ "Магеллан" в Тюмени никто не погиб

В Казанском районе суд вынес приговор мигранту за незаконное пересечение границы

Заведующей детского сада, из которого ушел ребенок, внесено представление
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+