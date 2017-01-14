Сильные снегопады не повлияли на работу железной дороги в тюменском регионе

Фото Тюменской линии

Более двух тысяч километров железнодорожного пути было очищено от снега в тюменском регионе свердловской магистрали во время январских снегопадов.

Как сообщает пресс-служба тюменского региона СвЖД, сильные снегопады не повлияли на работу железной дороги: движение поездов даже в самые ненастные дни шло по расписанию. С начала года тюменские железнодорожники очистили от снега более 2,1 тыс. км пути, вывезли со станций и перегонов 162 тыс. кубометров снега.

За первые семь дней 2017 года на отдельных участках дороги выпала месячная норма осадков. А общее количество осадков в пять раз превысило уровень аналогичного периода предыдущего года. Всего с 24 ноября 2016 года по 13 января 2017 года очищено от снега более 6 тыс. км пути, объем вывезенного со станций и перегонов снега превысил 521 тыс. кубометров.

В настоящее время уборка снега в регионе идет по варианту так называемой второй очереди, когда к работам подключаются не только путейские бригады, но и сотрудники всех железнодорожных предприятий.

На борьбу со снежными заносами ежедневно выходит более 13 единиц техники: снегоуборочные машины, снегоочистители и пневмоочистительные машины. Особое внимание уделяется очистке стрелочных переводов, пассажирских платформ и вокзальных территорий.

Железнодорожники ведут постоянный контроль за погодными условиями, заблаговременно планируют проведение снегоуборочных работ, распределение техники и персонала. Слаженные действия сотрудников СвЖД позволяют обеспечить бесперебойность и безопасность перевозочного процесса.