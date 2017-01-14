Самые активные молодые математики живут в Тюменской области

uchi.ru

Самые активные молодые математики живут в Тюменской области, Алтайском крае и республике Татарстан. Такой результат получила российская образовательная платформа "Учи.ру" (резидент IT-кластера Фонда "Сколково"), которая подвела итоги первого полугодия изучения математики в 1-5 классах.

Меньше всего ошибок по этому предмету допустили ученики начальной школы в Курской, Магаданской и Орловской областях. Наиболее серьезные трудности ребята испытывали при изучении дробей и единиц измерения массы.

По итогам исследования, в Тюменской области и Мордовии информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) используют активнее, чем в Москве.

На сайте зарегистрирован 1 млн учеников из всех регионов России (20% от общего количества школьников начальной классов). В исследовании принимали участие более 9000 школ из всех 85 регионов России.