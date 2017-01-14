Тюменская область и Башкортостан подписали соглашение о сотрудничестве

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Соглашение между правительствами Тюменской области и Республики Башкортостан о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве подписали губернатор Тюменской области Владимир Якушев и президент Башкортостана Рустэм Хамитов.

Соглашение подписано на пять лет и призвано способствовать развитию новых форм сотрудничества. Оно позволит полнее раскрыть потенциал регионов в области промышленности, торговли, сельского хозяйства, лесной промышленности, научных исследований и инноваций, транспорта, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения, экологии, культуры, спорта и туризма.

Также предполагается обмен опытом в сфере реализации государственной молодежной политики, социальной защиты населения, информатизации и связи, средств массовой информации.

Отметим, что Башкортостан – давний торгово-экономический партнер Тюменской области. По данным Тюменьоблстата, в числе основных товаров, которые Башкортостан поставляет в Тюменскую область – колбасные изделия, молочные продукты, мука, ткани, трикотажные изделия, дизельное топливо, цементы, битумы, железобетонные конструкции, сода, минеральные и химические удобрения.

Из Тюменской области в Республику Башкортостан поставляются безалкогольные напитки, мясо птицы, сливочное масло, творог, яйца, крупы, медицинские изделия и лекарственные средства, моторное масло, природный и попутный газ, аккумуляторы, сообщает пресс-служба областного департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства.

Соб. инф.