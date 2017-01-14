Тюменская молодежь готовится к Году экологии

Фото ИА "Север-Пресс"

Всероссийский экологический фестиваль "Экодетство" и акции "Вода – это жизнь", "День Земли", "День птиц", "Чистый берег" пройдут в Тюменской области в рамках Года экологии. Активное участие в мероприятиях примут тюменские школьники и студенты, рассказали в областном департаменте образования и науки.

Также в рамках года экологии школьники и студенты выйдут на всероссийский субботник, очистят берега водоемов и посадят деревья, сообщает "AиФ". Дети увидят видеоролики о животных, поучаствуют в фотоконкурсах, конкурсах рисунков, поделок и проектов.

В школах пройдут открытые уроки, конкурсы плакатов и стихотворений собственного сочинения о природе. Ребята узнают о вторичной переработке сырья, посетят экологическую музейную ночь, побывают на предприятиях, перерабатывающих автомобильные шины и выпустят собственный журнал.

Соб. инф.