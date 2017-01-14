Тюменская ассоциация "Мы вместе" - инновационный центр для вожатых

Фото: Олимпийская ребячка ВКонтакте

Областные педагогические чтения, посвященные трудовому воспитанию детей в условиях организованного отдыха, первый конкурс для педагогов дополнительного образования загородных оздоровительных центров"Педагог Добра", областной фестиваль методических идей "Дорогой открытий", "Вожатский круг", первую региональную детскую премию "Золотой Нафаня" и множество других мероприятий провела Ассоциация организаторов отдыха и оздоровления населения Тюменской области "Мы вместе".

Целью подавляющего большинства этих конкурсов и премий стало повышение профессионального мастерства педагогов, их компетентности и активности. Итог работы – не только стабильный кадровый состав загородных детских оздоровительных центров области и длинная "линейка запасных". Бывшие воспитанники становятся вожатыми, а затем и профессиональными педагогами.

Главный результат – что в тюменские "Ребячью республику", "Олимпийскую Ребячку", "Алые паруса", "Остров детства" и многие другие центры дети и подростки едут снова и снова, подчеркивает пресс-служба департамента социального развития Тюменской области.

Соб. инф.