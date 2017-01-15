up

15.01.2017 воскресенье

EUR 63.1222

USD 59.37

В Тюмени -13..-15 С 3 м/с
ветер юго-западный

﻿
Главная / Новости / Общество

Конкурс социальных проектов для инвалидов завершился в Тюменской области

18:14 14 января 2017 | mobile | | print версия для печати
kaz.tengrinews.kz

Областной образовательный проект организовали тюменское региональное общественное движение молодых инвалидов "Вдохновение" и Тюменский областной государственной институт развития регионального образования.

С 5 по 20 декабря 2016 года участники вебинара дистанционно обучались социальному проектированию, навыкам публичного выступления и психологии общения. К финальному этапу нужно было подготовить свой собственный социальный проект и представить его на суд жюри, в котором присутствовал депутат Тюменской областной думы Артем Зайцев.

Первое место занял проект "Гончарное чудо" Елизаветы Фоминцевой из Нижней Тавды. Его суть - во взаимодействии семей инвалидов и семей без ограничений по здоровью во время коллективных занятий по гончарному искусству, которые будут проходить на базе гончарной мастерской музея-экспозиции "Сибирское подворье" в Нижней Тавде. Проект получил депутатскую поддержку Елены Кашкаровой и уже с апреля по июль 2017 года для 5 семей будет проведено 12 занятий. Завершится "Гончарное чудо" выставкой, на которой будут представлены работы участников проекта. Выставка пройдет 8 июля - в День семьи, любви и верности, сообщает "Вcлух.ру"

Кроме того, члены жюри отметили проекты Маргариты Редикульцевой из Исетского района, которая организовывает показы советских художественных фильмов для учеников 5-11 классов, Татьяны Ващенко из Юргинского района, которая хочет организовать клуб настольных игр, и Алены Пестряковой из Заводоуковска - благодаря ей инвалиды города смогут устроить выставку-ярмарку своих творческих работ.

Соб. инф.

Последние новости

18:47 Соревнования JuniorSkills по робототехнике пройдут в Тюмени
18:14 Конкурс социальных проектов для инвалидов завершился в Тюменской области
18:08 "Белая Сова" подключилась к работе с тюменскими трудными подростками
17:40 Тюменец избил собутыльника
17:10 Россиянка взяла бронзу на этапе Кубка мира по санному спорту в Латвии
16:34 Тюменская ассоциация "Мы вместе" - инновационный центр для вожатых
16:02 В Крыму разместят дополнительные комплексы С-400 "Триумф"
15:43 Литва построит забор на границе с Калининградом, чтобы защититься от контрабанды
15:19 Министр финансов назвал чрезмерной налоговую нагрузку на зарплатный фонд
14:47 Врачи напоминают: пора прививаться от клещевого энцефалита
Все новости

Архив новостей

Январь, 2017
﻿

Губернатор

Тюменская область и Башкортостан подписали соглашение о сотрудничестве

Владимир Якушев поблагодарил журналистов региона за слаженную работу

Владимир Якушев: у прессы огромные ресурсы и возможности

Политика

Наталья Комарова вошла в состав совета по защите женщин России

Назначен новый глава следственного департамента МВД

Сергей Корепанов: рост экономики и выполнение социальных обязательств - главные задачи в 2017 году

Экономика

Министр финансов назвал чрезмерной налоговую нагрузку на зарплатный фонд

Тюменские бизнесмены посетят Казань

Светлана Иванова высоко оценила перспективы развития малых территорий Тюменского района

Общество

Соревнования JuniorSkills по робототехнике пройдут в Тюмени

Конкурс социальных проектов для инвалидов завершился в Тюменской области

"Белая Сова" подключилась к работе с тюменскими трудными подростками

Спорт

Россиянка взяла бронзу на этапе Кубка мира по санному спорту в Латвии

"Золотая шайба" ждет хоккеистов-любителей

Ледолазы из Тюмени победили в Китае

Происшествия

Тюменец избил собутыльника

В Свердловской области напали на охранников закрытого химзавода

При пожаре в ТЦ "Магеллан" в Тюмени никто не погиб
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+