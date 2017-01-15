Конкурс социальных проектов для инвалидов завершился в Тюменской области

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Областной образовательный проект организовали тюменское региональное общественное движение молодых инвалидов "Вдохновение" и Тюменский областной государственной институт развития регионального образования.

С 5 по 20 декабря 2016 года участники вебинара дистанционно обучались социальному проектированию, навыкам публичного выступления и психологии общения. К финальному этапу нужно было подготовить свой собственный социальный проект и представить его на суд жюри, в котором присутствовал депутат Тюменской областной думы Артем Зайцев.

Первое место занял проект "Гончарное чудо" Елизаветы Фоминцевой из Нижней Тавды. Его суть - во взаимодействии семей инвалидов и семей без ограничений по здоровью во время коллективных занятий по гончарному искусству, которые будут проходить на базе гончарной мастерской музея-экспозиции "Сибирское подворье" в Нижней Тавде. Проект получил депутатскую поддержку Елены Кашкаровой и уже с апреля по июль 2017 года для 5 семей будет проведено 12 занятий. Завершится "Гончарное чудо" выставкой, на которой будут представлены работы участников проекта. Выставка пройдет 8 июля - в День семьи, любви и верности, сообщает "Вcлух.ру"

Кроме того, члены жюри отметили проекты Маргариты Редикульцевой из Исетского района, которая организовывает показы советских художественных фильмов для учеников 5-11 классов, Татьяны Ващенко из Юргинского района, которая хочет организовать клуб настольных игр, и Алены Пестряковой из Заводоуковска - благодаря ей инвалиды города смогут устроить выставку-ярмарку своих творческих работ.

Соб. инф.