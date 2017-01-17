Готовим тюменское: сырок в фольге от "Тюменской линии"

gdekluet.ru

Свежесть - это главное, учат нас шеф-повара, завоевавшие мишленовские звезды. И я с ними совершенно согласен. По-настоящему свежим может быть только региональный продукт, утверждают лидеры мировой кулинарии. И тут возразить нечего, да и не хочется.

Как говорится, где родился, там и пригодился. Поэтому обитателям Средиземноморского побережья - дорадо да сибас, а нам, тюменцам - родимый сырок. Уверяю, он - свежее, а значит - лучше.

Наш тюменский сырок - рыбка порционная. Один человек - одна рыба. Ну, как минимум.

Чистим, потрошим, фаршируем нарезанной средней соломкой морковью от агрофирмы КРиММ, нарезанным крупными перьями репчатым луком и так же нарезанным болгарским перцем. Если есть желание, можно добавить и других овощей, на ваш вкус. Они пропитают рыбу своими соками и придадут ей особый, ни с чем не сравнимый вкус.

Оливковое масло сбиваем с солью и черным перцем. Смазываем получившейся смесью рыбу с обеих сторон. Заворачиваем ее в несколько слоев фольги. Запекаем в духовке при температуре 180 градусов 15-20 минут.

Некоторые считают, что к такой рыбе нужен гарнир. Я не согласен. Достаточно салата из свежих огурцов и помидоров из Нариманово.

Надеюсь, вам понравится очередной рецепт от "Тюменской линии". Готовим тюменское!

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Евгений Бабенко