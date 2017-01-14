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В Свердловской области напали на охранников закрытого химзавода

10:02 14 января 2017 | mobile | | print версия для печати
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Неизвестные ранили трех охранников недействующего Красноуральского химического завода, на котором ранее производилась взрывчатка. Инцидент произошел в ночь на 13 января.

Невооруженные сотрудники частного охранного предприятия попытались задержать проникнувших на предприятие незваных гостей. В результате трое из них, — жители Нижнего Тагила 1983 и 1988 года рождения, — были госпитализированы с огнестрельными ранениями, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области.

Завод находится в состоянии банкротства, отопление и электричество туда не подаются, передают РИА Новости.

Возбуждено уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Полиция устанавливает, в чем заключалась цель злоумышленников – возможно, они хотели похитить что-то из имущества завода.

Соб.инф.

Теги: разбойное нападение , заводы , Свердловская область

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