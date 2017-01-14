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Детям, переведенным в Москву после ДТП под Ханты-Мансийском, проведут диагностику

12:45 14 января 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото из группы РДКБ в социальной сети

Девочкам, доставленным в Москву после ДТП в ХМАО, нужны диагностические процедуры для определения продолжительности курса реабилитации, рассказал журналистам заместитель главврача по медицинской части Российской детской клинической больницы (РДКБ) Илья Зябкин.

Ранее стало известно, что двое пациенток, пострадавших 4 декабря в ДТП на трассе под Ханты-Мансийском, отправятся на реабилитацию в Москву.

Понимания о сроках реабилитации пока нет, для этого необходимо провести диагностические процедуры, цитируют РИА Новости Илью Зябкина.

Врачи РДКБ неоднократно проводили телемедицинские консультации с коллегами в регионе и постоянно мониторили ситуацию с состоянием детей.

По словам отца одной из пострадавших девочек, врачи показали "высочайший класс, вытащив людей с того света". Он отметил, что с детьми не заговаривают о произошедшей аварии.

Напомним, на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск вечером 4 декабря столкнулись автобус, два грузовика и два легковых автомобиля, погибли 12 человек, 10 из них — дети. В автобусе находилась детская команда, которая возвращалась с соревнований по спортивной акробатике из Ханты-Мансийска в Нефтеюганск. Были госпитализированы 22 человека. Позднее спецборт МЧС России доставил на лечение в Москву трех пострадавших детей.

Соб.инф.

Теги: дети , реабилитация , ДТП

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