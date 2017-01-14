Литва построит забор на границе с Калининградом, чтобы защититься от контрабанды

mirtc.ru

Строительство оградительного забора на границе с Калининградом предусматривает бюджет Литвы этого года, сообщают РИА Новости со ссылкой на портал Lietuvos žinios.

До сих пор государственная граница Литвы и Калининградской области обозначалась только специальными знаками и 13-метровой контрольной линией. На его возведение власти намерены потратить 3,6 миллиона евро.

По словам главы МВД Литвы, этих средств должно хватить на строительство забора. Близ него будет вмонтирована модернизированная система наблюдения за границей, средства на которую планируют найти в следующем году. Как утверждает портал, забор позволит обеспечить непопадание в страну контрабанды.

МВД планирует объявить конкурс на строительство, а сам забор можно будет начать строить, как только позволит погода. Сухопутная граница Литвы с Калининградом составляет в длину 255 километров. Длина нового сооружения составит около 135 километров от округа Вистичё, где пересекаются три страны – Польша, Литва и Россия — до Нямунаса.