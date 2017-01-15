Тюменец избил собутыльника

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Тяжкий вред здоровью получил тюменец в результате конфликта, который возник между ним и собутыльником.

В дежурную часть отдела полиции № 1 Тюмени поступило сообщение о происшествии, в котором мужчина 1980 года рождения получил тяжкий вред здоровью. Сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении преступления задержали не работающего жителя областного центра 1979 года рождения. Как установили сотрудники полиции, подозреваемый со знакомым распивали спиртные напитки. В разгар застолья между мужчинами произошел конфликт, в результате которого задержанный избил потерпевшего.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

Сотрудники полиции призывают граждан не злоупотреблять алкогольными напитками и не распивать их с малознакомыми людьми – зачастую это приводит к тяжким последствиям. Человек, находящийся в состоянии опьянения, может стать жертвой преступления или сам совершить противоправное деяние, сообщают в пресс-службе ведомства.

Соб.инф.