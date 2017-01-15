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В Японии запуск самой маленькой ракеты-носителя завершился неудачей

10:48 15 января 2017 | mobile | | print версия для печати
НТВ

Запуск самой маленькой в мире ракеты-носителя SS-520-4 прошел неудачно в Японии.

Отмечается, что ракета через некоторое время после запуска упала в море. Предположительно, что во второй ступени не воспламенилось топливо.

Ранее сообщалось, что запуск ракеты-носителя SS-520-4 прошел успешно, а коммуникационный спутник вышел на намеченную орбиту на высоте 200 километров над Землей спустя 7,5 минут после старта. Изначально запуск ракеты-носителя был запланирован на 11 января, но был отменен из-за неблагоприятных погодных условий.

SS-520-4 — самая маленькая в мире ракета, способная вывести на орбиту искусственный спутник. Ее высота составляет всего 9,5 метра, диаметр 50 сантиметров, вес — 2,6 тонны. Это намного меньше используемых сейчас летательных аппаратов: высота ракеты Н2А 50 метров, а запущенной в конце прошлого года миниатюрной "Эпсилон" — 25 метров. Размеры спутника, который должен будет вести наблюдение за земной поверхностью, также невелики — вес три килограмма, параметры 11,66 Х 11,6 Х 34,6 сантиметров, сообщает "РИА Новости".

Размеры ракеты и спутника позволили в десятки раз сократить расходы на разработку и запуск. Они составили всего около 3,47 миллиона долларов. Это сотые части от расходов на запуск традиционно используемых ракет: в среднем запуск ракеты типа Н2А обходится в сумму более 100 миллионов долларов.

Теги: космос

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