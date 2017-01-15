ГИБДД усилит контроль перевозки детей в Тюменской области

ГИБДД Тюменской области

Комплекс дополнительных мер по обеспечению безопасной перевозки детей в автомобилях разработан в Тюменской области.

Нововведения будут осуществляться во взаимодействии с руководителями муниципальных органов власти. Сотрудники ГИБДД, по делам несовершеннолетних и участковые уполномоченные полиции проведут широкомасштабную разъяснительную работу с водителями и родителями детей о необходимости использования детских удерживающих устройств при перевозке детей в автомобилях.

В мероприятиях примут участие учреждения здравоохранения, образовательные учреждения, родительская общественность. В торговых центрах, кинотеатрах каждого муниципалитета пройдут массовые мероприятия с участием детей и родителей, экспресс-уроки и мастер-классы, выставки-показы детских автокресел, авто-флешмобы и т.д.

Начальник УМВД России по Тюменской области Юрий Алтынов призвал руководителей подразделений госавтоинспекции области принять все необходимые меры для обеспечения безопасности детей на дорогах и спасения детских жизней.

ГИБДД продолжит практику усиленного контроля за соблюдением правил перевозки детей в автомобилях у школ, детских садов и поликлиник, на трассах области. В рейды вместе с дорожными инспекторами выйдут и активисты- родители, общественники, сообщает пресс-служба губернатора Тюменской области.