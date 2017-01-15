Городошный спорт популярен в тюменском селе

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Детская, юношеская и взрослая команды по городошному спорту сформированы в селе Канаш Нижнетавдинского района Тюменской области.

Место для городошной площадки на территории своего учебного заведения выделила директор сельской школы Фарида Бакиева. Узнав о формировании команды, к делу подключились представители органов местного самоуправления и предпринимательского сообщества. В создании площадки и приобретении необходимого оборудования и спортивного инвентаря приняли участие депутат Тюменской областной Думы Алексей Салмин, руководитель компании ТДСК Николай Шепелин, представители ряда других предприятий и организаций, сообщает "Тюменcкая область сегодня".

Теперь взрослая команда деревни Канаш входит в пятерку сильнейших в Нижнетавдинском районе. Один из юных канашских городошников вошел в районную сборную и принял участие в региональном первенстве.

Соб. инф.