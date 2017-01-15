"Тюменский бройлер" познакомит потребителей с мировой кулинарией

Фото птицефабрики «Тюменский бройлер»

Выпуск новых линеек продукции под условным названием "Кухни мира" продолжит в 2017 году птицефабрика "Тюменский бройлер". Об этом рассказала директор предприятия Оксана Величко.

"Существуют сотни рецептов, как готовить мясо курицы. Мы предложим серию маринадов с национальным колоритом различных стран. Выпуск вкусной и полезной продукции - главная наша задача", - отметила Оксана Величко.

По словам директора предприятия, не отказываются в Каскаре и от инвестиций в производство.

"Надеемся продолжить нашу программу технического перевооружения. Это касается и оборудования, и обновления птичников. Пул своих желаний мы сформировали. Понимаем, что трудимся в составе большого холдинга и его бюджет не безграничен, но защищаем свои интересы", - подчеркнула директор птицефабрики.

В 2016 году специалисты "Тюменского бройлера" установили производственный рекорд - от каждой несушки здесь получили более 140 цыплят.

"Не исключаю, что в 2017 году выйдем на новые показатели", - сказала Оксана Величко.

Соб. инф.