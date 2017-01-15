Владимира Путина попросили побороть коррупцию в Мексике

РИА Новости

Президента России Владимира Путина призвали вмешаться в ситуацию в Мексике и остановить коррумпированное правительство страны.

Соответствующая просьба содержится в петиции на испанском языке, опубликованной на сайте Change.org. Автор обращения под ником Фреппо Советико утверждает, что ситуация в стране на сегодняшний день находится в наихудшем положении за всю историю.

"Американские империалисты и ООН не делают ничего, кроме того, распространяют шокирующие новости. США с радостью получают ресурсы из Мексики. Нам нужен кто-то, кто в состоянии остановить этих коррумпированных мексиканских политиков, которые все раздают и воруют", — говорится в тексте.

Советико также отмечает, что сегодня Мексика "кровоточит от грабежа и таких крыс". "Владимир Путин, ты нужен Латинской Америке", — отмечается в конце петиции.

Петиция набрала уже несколько тысяч голосов, сообщает "Лента.ру".