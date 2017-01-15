Новые подходы к детскому отдыху внедряют в Тюменской области

Ребячья республика

Модульную систему оздоровительно-образовательных занятий "Мелодия здоровья" разработали специалисты физиоотделения, которое открылось на базе филиала тюменского центра "Ребячья республика" "Олимпийская Ребячка" в 2016 году.

Занятия распределены так, что каждый участник получит как теоретические знания, так и практические навыки. В модульную систему вошли новые направления физической активности: тай-бо (синтез аэробики и восточных единоборств), джампинг-фитнес (все упражнения выполняются на круглом батуте с ручками), вокалотерапия (методика профилактики и оздоровления собственным пением), анималотерапия.

Появились в "Ребячке" и новые центры дополнительного образования: "Художественная флористика", "Рэгби-тач", "Ландшафный дизайн", "Нейрографика".

А в центре "Родник" активно развивается кинейзиотейпирование, помогающее реабилитации детей с различными формами ДЦП, внедрена также методика светотерапии – воздействие поляризованным светом при спастических формах ДЦП. Для реабилитации детей с речевой патологией и аутистическими расстройствами также применяются современные методики. Педагоги-психологи и логопеды освоили новые методики реабилитации такие как "Педагогическая песочница" - игры и упражнения с кинетическим песком, "Кукла-марионетка" - игры на развитие игровой деятельности.

Областная Ассоциация организаторов отдыха и оздоровления населения "Мы вместе" уделяет много внимания разработке и внедрению новых подходов в оздоровлении, воспитании и образовании детей и подростков, отмечает пресс-служба департамента социального развития Тюменской области.

Соб. инф.