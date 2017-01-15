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Тюменские моржи выступят на международном турнире в Минске

15:57 15 января 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ТГМЦ

Спортсмены центра закаливания и зимнего плавания "АквАйСпорт-Тюмень" примут участие во II открытом чемпионате Республики Беларусь по спортивному зимнему плаванию "Белгарт Минск Опен".

Соревнования, которые являются одновременно и III этапом кубка Беларуси "Белгарт Кубок", пройдут 21-22 января на озере Комсомольском в Минске, рассказал председатель Федерации закаливания и спортивного зимнего плавания Беларуси Владимир Шульган.

По его словам, в двух кубковых этапах сезона 2016-17 годов уже приняли участие около 100 пловцов из городов Беларуси, а также из России, Казахстана, Латвии, Эстонии и Германии. На третий этап и открытый чемпионат уже заявились около 200 пловцов из Беларуси, Эстонии, Латвии, Польши, Бельгии, Украины, Германии и России.

Причем, как пояснил Владимир Шульган, специальным постановлением правительства республики в этом году для иностранных спортсменов введены бесплатные визы. Этой льготой уже воспользовались более 70 участников соревнований, сообщает "Вcлух.ру".

В программе предстоящих соревнований - заплывы на дистанции 25 м баттерфляем, брассом и вольным стилем, на 50 м брассом и вольным стилем, на 100, 200 и 450 м вольным стилем, а также эстафета 4х25 м вольным стилем. Тюменские пловцы намерены принять участие во всех дисциплинах.

Соб. инф.

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