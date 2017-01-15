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Тюменские школьники готовятся к конкурсу "Живая классика"

17:12 15 января 2017 | mobile | | print версия для печати
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Завершается прием заявок на VI Всероссийский конкурс юных чтецов "Живая классика" для учеников 6-10 классов. Желающие должны до 25 января зарегистрироваться на сайте конкурса.

Каждому участнику дается 5 минут на чтение любимой прозы не из школьной программы. Среди тех, кто хочет попробовать свои силы, немало тюменских школьников, сообщает "AиФ".

"Конкурс помогает расширять читательский кругозор ребят и знакомит школьников с новыми произведениями. Кроме того, это эффективная реклама детского и подросткового чтения", - отметила член общественного совета при департаменте образования и науки Тюменской области Дина Горковец.

В 2017 году продолжится добрая традиция приглашать региональных победителей конкурса на три недели в Международный детский центр "Артек". Туда попадут более 250 лучших чтецов страны.

Конкурс "Живая классика" существует шестой год и проходит при поддержке федерального агентства по печати и массовым коммуникациям и министерства образования и науки Российской Федерации.

Соб. инф.

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