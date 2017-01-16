"Тюменский бройлер" предложит маринады для курицы

happylifestylejournal.com

Следовать за изменением покупательского спроса и максимально использовать новые маркетинговые ходы – основные приоритеты в работе птицефабрики "Тюменский бройлер" (группа "Продо") на 2017 год.

По словам директора предприятия Оксаны Величко, не отказываются в Каскаре и от инвестиций в производство: "Надеемся продолжить программу технического перевооружения. Это касается и оборудования, и обновления птичников".

В 2016 году специалисты "Тюменского бройлера" установили производственный рекорд – от каждой несушки здесь получили более 140 цыплят, сообщает управление информационной политики Тюменского района.

"Не исключаю, что в 2017 году выйдем на новые показатели. Но все-таки главной нашей задачей считаю производство вкусной и полезной продукции. Продолжим выпуск новых линеек продукции под условным названием "Кухни мира". Существуют сотни рецептов, как готовить мясо курицы, мы предложим серию маринадов с национальным колоритом различных стран", – рассказала Оксана Величко.

Соб. инф.