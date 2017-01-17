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Молодые инженеры России и стран СНГ будут решать кейсы в Тюмени

08:03 17 января 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото со страницы "ВКонтакте" чемпионата Case-In

V Международный инженерный чемпионат Case-In - крупнейшие соревнования по решению инженерных кейсов - откроется в Тюменском индустриальном университете 2 марта.

Чемпионат проходит по направлениям: "Электроэнергетика", "Горное дело", "Геологоразведка", "Металлургия", "Нефтегазовое дело" и включает 85 отборочных этапов на площадках 47 ведущих технических вузов России и стран СНГ. Ребятам необходимо за 10 дней решить инженерный кейс и защитить свои идеи перед экспертной комиссией, в которую входят ученые и представители профильных компаний.

В Тюмени пройдет отборочный тур по электроэнергетике и нефтегазовому делу.        В областную столицу приедут более 300 студентов из 16 вузов России, около 30 экспертов - представителей ведущих отраслевых компаний, научных и образовательных учреждений, федеральных и региональных органов власти.

По традиции торжественная церемония открытия каждой лиги проходит в вузах, чьи команды стали победителями предыдущего сезона: Уральском федеральном университете им. Б.Н. Ельцина (электроэнергетика и металлургия), Уральском государственном горном университете (горное дело), Иркутском национальном исследовательском техническом университете (геологоразведка), Тюменском индустриальном университете (нефтегазовое дело).

В финале, который состоится в Москве 30-31 мая, команды-победители отборочных этапов будут бороться за звание лучших инженерных студенческих команд и стажировку в ведущих отраслевых компаниях. 

          

Теги: инженеры , ТИУ , чемпионат

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