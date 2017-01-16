Общественная палата РФ подготовит проект наставничества для трудных подростков

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О подготовке всероссийского проекта наставничества, пилотным регионом которого станет Кировская область, рассказал секретарь Общественной палаты РФ Александр Бречалов.

Александр Бречалов отметил, что в стране около 70 специальных образовательных учреждений, а трудных подростков - десятки тысяч.

"На опыте Орловского специального учреждения, которое находится под шефством Общественной палаты, мы думаем о большой всероссийской программе наставничества, потому что важно не только то, что происходит с этими ребятами в стенах спецучилища, но и когда они выходят из этих стен. Это в наших силах — в силах обычных граждан помогать им", - отметил он во время встречи с директором спецучилища Татьяной Хохловой и врио губернатора Кировской области Игорем Васильевым.

Секретарь ОП РФ предложил главам регионов внедрять тему наставничества, поскольку это работа на перспективу. Кроме того, он предложил сделать Кировскую область пилотным субъектом РФ в этом проекте.

Игорь Васильев заявил о готовности запустить проект, подчеркнув, что нужно детально продумать формулировки и то, чем именно наставники могут помогать подросткам, поскольку это очень ответственная работа.

Также Александр Бречалов рассказал об уникальном опыте других регионов по поддержке трудных подростков и личном участии в их судьбе.

"Не люблю заявлять об этом громко, но нам действительно есть чем гордиться. Например, один из моих подшефных Руслан из Тверской области вырос в сложной семье и уже совершил ряд правонарушений. Мы устроили его в колледж, он обучается в школе фермеров в Пермском крае и уже стал предпринимателем", — сообщил он.

Секретарь ОП РФ напомнил, что на итоговом форуме "Сообщество" в 2016 году президент России Владимир Путин встретился с ребятами из красноярского футбольного клуба "Тотем", который во второй раз стал победителем на чемпионате мира среди команд воспитанников детских домов. По его словам, работа с этими ребятами выливается в масштабный проект — уже запланирован к постройке специальный стадион. Возможно, такая инициатива распространится и на другие регионы страны, сообщают в пресс-службе Общественной палаты РФ.

Соб. инф.