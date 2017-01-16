Закладчика спайса задержали в Тюмени

Фото УМВД РФ по Тюменской области

Семь свертков с веществом растительного происхождения изъято у уроженца Нефтеюганска 1980 года рождения, которого задержали в Тюмени.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области, еще пять таких же свертков оперативники обнаружили в тайниках, которые показал задержанный. Эксперты-криминалисты установили, что изъятое вещество - спайс общей массой более 17 граммов. Сотрудники полиции выяснили, что наркотики предназначались для сбыта по бесконтактной схеме с помощью интернета, а фигурант работал закладчиком.

Во время обыска в квартире подозреваемого обнаружены запрещенные вещества, некоторые из которых уже были расфасованы на разовые дозы. В общей сложности полицейские изъяли более 1 тыс. 360 граммов реагента, используемого для изготовления спайса, и 207 граммов солей. Кроме того, в жилище находился фасовочный материал и приспособления для расфасовки наркотиков.

Злоумышленник задержан. Возбуждено уголовное дело.