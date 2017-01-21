Цирковая студия "Икар" готовится к "Минуте славы"

dkorfei.ru

Студия "Икар" станет участником телевизионного шоу "Минута славы" на Первом канале. Об этом ИА "Тюменская линия" рассказала художественный руководитель цирковой студии Татьяна Лях.

По ее словам, воздушные гимнастки прошли на телевизионное шоу с двумя номерами, однако предполагается, что повезут в Москву только один. Поездку воспитанники "Икара" организуют самостоятельно.

В 2016 году "Икар" представил три цирковых номера на Всероссийском конкурсе юных талантов "Синяя птица". Участие в этом фестивале тюменцы запланировали и на 2017 год.

"В феврале решится, кто представит Тюменскую область на Дельфийских играх. Для нас это приоритетная задача, мы готовимся к участию", - отметила Татьяна Лях.

В 2016 году "Икар" поставил 26 номеров. Воспитанники студии впервые занялись фокусами, стали ставить цирковые спектакли.

Ирина Ромашкина