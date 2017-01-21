Тюменцы увидят два лунных затмения в 2017 году

fairysoft.ru

Полутеневое и частичное лунные затмения увидят тюменцы зимой и летом 2017 года.

По данным ресурса Astronet, они придутся на февральское и августовское новолуние и полнолуние. Первое затмение года можно будет наблюдать 11 февраля невооруженным глазом на всей территории России за исключением Дальнего Востока и Курильских островов. Земля попадет в полутень Луны, что сделает образ спутника прозрачным и менее освещенным.

Второе затмение будет частичным - Луна пройдет только через северную часть тени Земли. Наблюдать его будут жители почти всей территории страны, кроме самых северных и восточных районов.

Главными же астрономическими событиями 2017 года будут два солнечных затмения. Первое произойдет 26 февраля и будет кольцевым – диск Солнца будет закрыт таким образом, что вокруг него образуется яркое кольцо.

Второе затмение будет полным, оно придется на 21 августа. Максимальная продолжительность перекрытия Солнца составит почти три минуты. Тюменцы этого явления не увидят – оба солнечных затмения пройдут не в наших широтах.

Напомним, солнечное и лунное затмение – одни из редких и самых красивых астрономических явлений. Наша планета движется по эллиптической орбите, а для затмения нужно, чтобы Луна и Солнце встали на одну прямую относительно Земли. Такое бывает всего несколько раз в году.

Евгения Шевцова