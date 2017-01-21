up

21.01.2017 суббота

EUR 63.7272

USD 59.6697

В Тюмени -9..-11 С 7 м/с
ветер юго-западный

﻿
Главная / Новости / Общество

Тюменцы увидят два лунных затмения в 2017 году

10:01 21 января 2017 | mobile | | print версия для печати
fairysoft.ru

Полутеневое и частичное лунные затмения увидят тюменцы зимой и летом 2017 года.

По данным ресурса Astronet, они придутся на февральское и августовское новолуние и полнолуние. Первое затмение года можно будет наблюдать 11 февраля невооруженным глазом на всей территории России за исключением Дальнего Востока и Курильских островов. Земля попадет в полутень Луны, что сделает образ спутника прозрачным и менее освещенным.

Второе затмение будет частичным - Луна пройдет только через северную часть тени Земли. Наблюдать его будут жители почти всей территории страны, кроме самых северных и восточных районов.

Главными же астрономическими событиями 2017 года будут два солнечных затмения. Первое произойдет 26 февраля и будет кольцевым – диск Солнца будет закрыт таким образом, что вокруг него образуется яркое кольцо.

Второе затмение будет полным, оно придется на 21 августа. Максимальная продолжительность перекрытия Солнца составит почти три минуты. Тюменцы этого явления не увидят – оба солнечных затмения пройдут не в наших широтах.

Напомним, солнечное и лунное затмение – одни из редких и самых красивых астрономических явлений. Наша планета движется по эллиптической орбите, а для затмения нужно, чтобы Луна и Солнце встали на одну прямую относительно Земли. Такое бывает всего несколько раз в году.

Евгения Шевцова

Теги: астрономия , Луна , Солнце , затмение

Последние новости

14:53 Тюменские краски отвечают мировым стандартам
14:13 Тюменская делегация примет участие в съезде "Единой России"
13:51 Юрий Неелов посвятил выставку голубей 100-летию Великой российской революции
13:37 Австрийские спецслужбы предотвратили теракт в Вене
12:46 Тюменские дети нарисуют семейных волонтеров
11:39 Тюменцы могут присоединиться к дню объятий
11:16 Китайская экономика снизила темпы роста
10:01 Тюменцы увидят два лунных затмения в 2017 году
09:38 Тюменские педагоги изучают интерактивные технологии
09:16 Стойки для зарядки гаджетов появились в московском метро
Все новости

Архив новостей

Январь, 2017
﻿

Губернатор

Автобусы, следующие до аэропорта Рощино, оформят в едином стиле

Владимир Якушев поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем инженерных войск

Владимир Якушев: дороги и транспорт важны для улучшения инвестклимата

Политика

Тюменская делегация примет участие в съезде "Единой России"

Владимир Путин даст старт работе газопровода "Бованенково – Ухта-2"

Министр транспорта РФ Максим Соколов прилетел в Тюмень на открытие аэропорта Рощино

Экономика

Китайская экономика снизила темпы роста

Владельцы спецсчетов на капремонт в Тюменской области смогут увеличить накопления

Ханты-Мансийский банк улучшил условия кредита "Уважительный"

Общество

Тюменские краски отвечают мировым стандартам

Юрий Неелов посвятил выставку голубей 100-летию Великой российской революции

Тюменские дети нарисуют семейных волонтеров

Спорт

Индивидуальную гонку на этапе Кубка мира по биатлону выиграл Антон Шипулин

Турнир по трековым автогонкам пройдет на тюменском озере

Чемпионат и первенство Тюмени по ушу состоится в "Прибое"

Происшествия

Австрийские спецслужбы предотвратили теракт в Вене

Житель Алтайского края попался с фальшивыми правами в Тюменском районе

Организаторы азартных игр в Тюмени заплатят штраф
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+