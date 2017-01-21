В тобольском "Пингвин-экстриме" развивают джиббинг

«джиббинг»

Сноупарк "Пингвин-экстрим" открылся в Тобольске. Проект реализован в рамках благотворительной программы СИБУРа "Формула хороших дел".

Об этом сообщил инициатор проекта Александр Корнеев. "Мы приняли участие в конкурсе и выиграли грант — около одного миллиона рублей. При подготовке сноупарка было завезено 500 кубометров снега (60 машин), благодаря чему толщина снежного покрова составляет нормативный уровень - 40 сантиметров. В день открытия прошли соревнования в дисциплине "джиббинг" - выполнение элементов сноубординга на металлических перилах. Участники были из Тюмени, Сургута, Нефтеюганска и Киева", - добавил он.

Вход в сноупарк свободный. Работает он с 8 до 22 часов. Любой желающий может приходить и отрабатывать навыки.

Как отметил Александр Корнеев, в сноупарке установлено шесть фигур для джиббинга. "Планируем поставить еще несколько", - сообщил он.

Следующие соревнования состоятся в феврале. "Это будут городские соревнования по джиббингу". Это направление в Тобольске было не очень развито, но когда появился сноупарк, ребята стали приходить, пробовать, активно тренироваться. Участвовать в соревнованиях смогут все желающие. Юные экстремалы получат призы", - подытожил он.

Ирина Шемякина