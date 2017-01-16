Общественники предложат Минтруду установить выходной день 31 декабря

st.cherinfo.ru

Обращение в Министерство труда и социальной защиты РФ с просьбой рассмотреть возможность сделать 31 декабря официальным нерабочим днем направит член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев.

Напомним, он уже не первый год выступает с данной инициативой. Речь не идет об учреждении дополнительного выходного - предлагается забрать один выходной день в январе, сообщают в пресс-службе ОП РФ.

Автор инициативы отметил, что последний день декабря является сокращенным во всех госучреждениях, включая детские сады. Получается, что родитель вынужден торопиться и уходить из офиса еще раньше, чтобы успеть забрать ребенка из детсада. Общественник подчеркнул, что, как правило, 31 декабря руководства уже нет на рабочем месте, а многие сотрудники берут отгулы, чтобы успеть подготовиться к празднику.

Соб. инф.