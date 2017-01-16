up

16.01.2017 понедельник

EUR 63.1222

USD 59.37

В Тюмени -18..-20 С 3 м/с
ветер юго-западный

﻿
Главная / Новости / Общество

Общественники предложат Минтруду установить выходной день 31 декабря

17:32 16 января 2017 | mobile | | print версия для печати
st.cherinfo.ru

Обращение в Министерство труда и социальной защиты РФ с просьбой рассмотреть возможность сделать 31 декабря официальным нерабочим днем направит член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев.

Напомним, он уже не первый год выступает с данной инициативой. Речь не идет об учреждении дополнительного выходного - предлагается забрать один выходной день в январе, сообщают в пресс-службе ОП РФ.

Автор инициативы отметил, что последний день декабря является сокращенным во всех госучреждениях, включая детские сады. Получается, что родитель вынужден торопиться и уходить из офиса еще раньше, чтобы успеть забрать ребенка из детсада. Общественник подчеркнул, что, как правило, 31 декабря руководства уже нет на рабочем месте, а многие сотрудники берут отгулы, чтобы успеть подготовиться к празднику.

Соб. инф.

Теги: выходные дни , Минтруд , Общественная палата

Последние новости

17:32 Общественники предложат Минтруду установить выходной день 31 декабря
17:21 Викуловский филиал МФЦ принял более четырех тысяч посетителей
17:10 Ишимские улицы очистят от снега
17:00 Общественники намерены добиться оправдания воспитательницы детского сада, осужденной за репост
16:49 Госавтоинспекция: причина аварии на Дамбовской - нарушение правил дорожного движения
16:38 В Тюмени открылась выставка художника Николая Ситько
16:27 Пять тысяч тюменских преподавателей повысили квалификацию
16:16 Юные цирковые артисты Тюмени успешно выступили на сцене "Нефтяника"
16:05 Безработного тюменца будут судить за организацию наркопритона
15:54 В Тюмени состоится турнир Ассоциации студенческого баскетбола
Все новости

Архив новостей

Январь, 2017
﻿

Губернатор

Тюменская область и Башкортостан подписали соглашение о сотрудничестве

Владимир Якушев поблагодарил журналистов региона за слаженную работу

Владимир Якушев: у прессы огромные ресурсы и возможности

Политика

Наталья Комарова вошла в состав совета по защите женщин России

Назначен новый глава следственного департамента МВД

Сергей Корепанов: рост экономики и выполнение социальных обязательств - главные задачи в 2017 году

Экономика

Ханты-Мансийский банк предлагает драгоценные монеты к православному празднику

"Тюменский бройлер" предложит маринады для курицы

В Тюменской области в 2017 году взнос на капремонт не вырастет

Общество

Общественники предложат Минтруду установить выходной день 31 декабря

Викуловский филиал МФЦ принял более четырех тысяч посетителей

Ишимские улицы очистят от снега

Спорт

В Тюмени состоится турнир Ассоциации студенческого баскетбола

Ледолаз из "Пионера" не оставил шансов соперникам

Турнир памяти Владимира Минеева выиграла команда управления ФСБ России по Свердловской области

Происшествия

Госавтоинспекция: причина аварии на Дамбовской - нарушение правил дорожного движения

Безработного тюменца будут судить за организацию наркопритона

Закладчика спайса задержали в Тюмени
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+