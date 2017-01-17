Астрономическая неделя: что увидят тюменцы в ночном небе

Фото ИА "Тюменская линия"

Почти все планеты Солнечной системы, за исключением Урана и Нептуна, могут наблюдать невооруженным глазом любители астрономии в Тюмени с 16 по 22 января.

По данным Astronet, вечером и ночью можно увидеть Венеру и Марс. Кульминации они достигают около 16 часов. В это время Венера хорошо просматривается даже на светлом небе и выглядит как самая яркая звезда. За горизонтом она скрывается после 21 часа, Марс – на полчаса позже.

Ночью на небе появляется Юпитер, но наблюдать его удобнее около 6 часов – в это время его траектория движения достигает кульминации. Планету хорошо видно невооруженным глазом, но даже в любительский телескоп можно отчетливо увидеть полосы и светлые зоны на ее поверхности и четыре крупных спутника Юпитера.

На фоне утренней зари видны Сатурн и Меркурий. Первый восходит около 7 часов, второй - на полчаса позже. Уран и Нептун просматриваются вечером, но для их поиска понадобится телескоп или мощный бинокль.

Из комет любители астрономии могут оценить C/2015 V2 (Johnson), она движется по созвездию Волопаса. Чуть меньшую яркость имеют кометы в созвездии Водолея и Стрельца, также набирает блеск комета Энке в созвездии Рыб. Среди астероидов ярче всех на январском небе Веста в созвездии Рака и Близнецов и Церера в Рыбах.

Точное положение небесных тел и графики восхода и захода Луны и Солнца на конкретную дату можно посмотреть здесь.

Евгения Шевцова