Общественники намерены добиться оправдания воспитательницы детского сада, осужденной за репост

Фото со страницы Евгении Чудновец в социальной сети

Ситуацию с осужденной на пять месяцев лишения свободы за репост видео в соцсети воспитательницы детского сада Евгении Чудновец взял под контроль председатель Комиссии Общественной палаты РФ по безопасности Антон Цветков.

По его словам, задача - не только обеспечить соблюдение ее прав и законных интересов в СИЗО и колонии, но и добиться оправдания.

Члены общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Свердловской области навестили девушку и выяснили, что она находится одна в камере, рассчитанной на четырех человек, по ее личной просьбе. По информации председателя, условия содержания Евгении Чудновец удовлетворительные, претензий к администрации СИЗО-5 Екатеринбурга у нее нет. Ожидается, что в течение недели ее этапируют в ИК-6 Нижнего Тагила, сообщают в пресс-службе ОП РФ.

Ранее СМИ сообщали, что жительница Курганской области Евгения Чудновец была приговорена к шести месяцам лишения свободы за распространение детской порнографии. Она сделала репост видеоролика, на котором был изображен обнаженный мальчик в туалете детского лагеря. На видео было видно, что ребенок подвергался издевательствам со стороны вожатых. Евгения Чудновец сделала репост этой записи для того, чтобы привлечь внимание общественности к издевательствам.

Местные издания писали о том, что прокурор требовал пять лет заключения, но суд назначил воспитательнице срок в шесть месяцев. Дело приобрело общественный резонанс. После вынесения приговора председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства проверить объективность расследования.

В декабре 2016 года Курганский облсуд снизил наказание Евгении Чудновец с шести месяцев колонии до пяти.

Соб. инф.